بعد تأييد حبسه عام بتهمة ازدراء الأديان .. إسلام بحيري: «مصر بلد الظلم»

استنكر إسلام البحيري، الحكم الصادر بحقه عقب قبول استئنافه على حكم حبسه لـ5 سنوات ليخفف الحكم لعام واحد.

وكتب بحيري، عبر حسابه على “فيس بوك”: “انا اخدت سنة سجن، قدمت للناس وللدين كل خير ،ودلوقتي باخد سنة سجن، بلد الظلم هي مصر”.

قضت منذ قليل محكمة جنح مستأنف مصر القديمة بجنوب القاهرة، اليوم الاثنين، بقبول الاستئناف المقدم من الباحث اسلام البحيرى على حبسه 5 سنوات لاتهامه بازدراء الاديان وتخفيف الحكم لعام.

كانت المحكمة بالجلسة الماضية قد أمرت باخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه.