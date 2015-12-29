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رئيس كتلة "المصريين الأحرار": الجميع يدعم عدلى منصور لرئاسة البرلمان

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رئيس كتلة "المصريين الأحرار": الجميع يدعم عدلى منصور لرئاسة البرلمان رئيس كتلة "المصريين الأحرار": الجميع يدعم عدلى منصور لرئاسة البرلمان
قال علاء عابد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن جميع القوى السياسية بمجلس النواب تتوافق على أن يكون المستشار عدلى منصور رئيسا للمجلس، مضيفا أنه حال موافقة "منصور" على التعيين فسيدعمه الجميع لرئاسة المجلس.

وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، لـ"اليوم السابع" أن عدلى منصور قامة كبيرة ورئيس أعلى محكمة فى الدولة والجميع على علم بتاريخه الكبير، وموافقته على أن يكون من المعينين قطع الشك باليقين أنه سوف يكون الرئيس القادم للبرلمان.

كلام نهائى.. المستشار عدلى منصور يوافق على تعيينه فى مجلس النواب

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