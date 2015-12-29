رئيس الزمالك يُقرر إيقاف مستحقات اللاعبين بعد التعادل مع بتروجت

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أنه تم إيقاف جميع مستحقات ومكافأت لاعبى الفريق الكروى الأول، لنهاية الدور الأول، بعد التعادل بنتيجة 1/1 مع فريق بتروجت.

وكان الزمالك تعادل 1/1 مع بتروجت، فى المباراة التى جمعتهما اليوم على استاد السويس، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدورى العام.

أوضح رئيس الزمالك، أن هناك بعض اللاعبين سيتم منعهم من المشاركة بسبب تدنى مستواهم، رافضاً ذكر أسمائهم، مؤكداً أنه سيتم معاقبتهم بمنعهم من المشاركة لحين استعادة مستواهم المعهود.

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