أبو هشيمة مشيداً بمحمد بدران:شاب واعد وله مستقبل سياسى كبير

أشاد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة حديد المصريين، برئيس حزب مستقبل وطن، محمد بدران، مؤكداً أنه شاب محترم وبدأ يكتسب الخبرة، مشيرا إلى أنه يتعلم مع الوقت، وسيكون له مستقبل سياسى كبير،وعندما يسألنى أنصحه دائماً بالتواضع حتى يتخذ قرارات صحيحة.

وأكد "أبو هشيمة" فى حواره مع الإعلامى يوسف الحسينى، ببرنامج "السادة المحترمون" المذاع عبر فضائية "on tv"، أنه لا ييأس من الصناعة، وسيتقدم للمنافسة على رخصة للأسمنت، مطالباً بفرض الجمارك على المنتجات المستوردة لحماية المنتجات المحلية أسوة بالدول الأخرى.

وأوضح أن الدولة للأسف تشجع الاستيراد خصوصا مع إعفاء بعض المنتجات من الجمارك دون حماية المنتج المصرى، لافتاً إلى أنه دخل مصر أكثر من مليون طن حديد بدون جمارك، بينما يدفع المستثمر المصرى 30% جمارك على الآلات المصنعة للحديد.

وقال: "أقدر ظروف البلد جيداً، ولكن هناك 600 مليون دولار دفعوا هذا العام لاستيراد حديد بصفر جمارك بينما المصانع فى مصر متوقفة"، مضيفاً: " القطاع الخاص يشارك بقوة فى مشروعات الطاقة مع وزارة الكهرباء، ولكننى غاوى فقر وبشتغل فى صناعات صعبة".

كما توجه أبو هشيمة" بالشكر لرئيس الجمهورية، وكذلك وزير الكهرباء بعد "معجزة" حل مشكلة الكهرباء، لافتاً إلى أن مصانعه سوف تتوجه للعمل بطاقة الفحم لوجود مشكلة فى توفير الغاز، مضيفاً: " الرئيس قال لنا فى إحدى الاجتماعات، لو جبت مليون جنيه خصم للبلد أنا مبسوط".

أبو هشيمة: رئيس "مستقبل وطن" يتعلم مع الوقت وأنصحه بالتواضع

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