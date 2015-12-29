أبو هشيمة:خبرة البرلمان السياسة معدودة على الأصابع..وعودة "الوطنى"مستحيلة

أكد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة حديد المصريين، أن الخبرة السياسية فى مجلس النواب المقبل تعد على الأصابع، لافتاً إلى أن المجلس سيعيش تجربة برلمانية غير مسبوقة فى مصر نتيجة لعدم وجود أغلبية .

وقال "أبو هشيمة" فى حواره مع الإعلامى يوسف الحسينى، ببرنامج "السادة المحترمون" المذاع عبر فضائية "on tv": "أنا ضد تقسيم التورتة، ولكن على هذا المجلس أن يعى أننا فى اقتصاد حرب ومهمته تاريخية، ولو فكر فى اللجان وتقسيم التورتة هيضيع،"، مؤكداً ضرورة وجود مجلس نواب منظم، بجانب المعارضة.

وتابع: "مبسوط من التجربة الديمقراطية ومش قلقان منها أبداً، ولكن عدم وجود أغلبية داخل المجلس تقتضى وجود ائتلاف داخله"، مؤكداً أنه لا عودة للوراء ومن المستحيل رجوع " الوطنى المنحل" مرة أخرى.

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