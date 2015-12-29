"برلمانى": عدلى منصور ينهى فترة رئاسته للمحكمة الدستورية العليا غدا

علم موقع "برلمانى"، أن المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، سينهى فترة رئاسته للمحكمة غدا، وذلك بعد موافقته على التعيين ضمن المعينين فى مجلس النواب والتى سيعلن عن أسمائهم الرئيس عبد الفتاح السيسى غدا الثلاثاء.

وكانت مصادر مقربة من رئيس المحكمة الدستورية العليا ، كشفت عن موافقته على التعيين، وقالت المصادر:" إن المستشار عدلى منصور التقى الرئيس السيسى منذ أيام وطلب منه الموافقة على تعيينه فى مجلس النواب، إلا أن المستشار منصور طلب مهلة للتفكير وبالفعل توجه اليوم إلى الرئاسة واتفق مع الرئيس السيسى على تعيينه فى المجلس".

- كلام نهائى.. المستشار عدلى منصور يوافق على تعيينه فى مجلس النواب