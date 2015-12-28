مرتضى منصور: ميدو مدربا للزمالك ليست نكته!

سخر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من الساخرين من عودة أحمد حسام ميدو كمدير فني للفريق مرة أخرى.

الزمالك تعادل أمام بتروجيت بهدف لكل فريق في الجولة الـ11 من الدوري المصري.

لقاء هو الرابع للبرازيلي ماركوس باكيتا في منصب المدير الفني لنادي الزمالك. حقق الفوز مرتين وتعادل مرة وخسر مرة.

وعقب التعادل أمام دجلة بدأ ظهور أحاديث على مواقع التواصل الاجتماعي حول (ميدو سيعود إلى الزمالك) في سخرية من باكيتا وميدو.

وعما حدث قال مرتضى منصور: "عودة ميدو كمدير فني للزمالك ليست نكته!".

وأضاف في تصريحات مع قناة LTC "ما الذي يجعل الأمر مضحكا! ميدو ليس مدربا صغيرا".

وأكمل حديثه قائلا: "لم أتحدث نهائيا عن باكيتا. لقاء طلائع الجيش الحكم هو سبب الخسارة ولقاء دجلة اللاعبين هم سبب التعادل".

وأردف "الثنائي طارق مصطفى وعبد القادر الشيشيني لا علاقة لهم بالتغييرات. القرار النهائي من جانب باكيتا فلا أحد يظلمهما".

وأتم "لاعبو الزمالك هم من يتحملون مسؤولية التعادل أمام وادي دجلة".

ورفع الزمالك رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع وبتروجيت إلى 11 نقطة في المركز الـ11.

ورحل أحمد حسام ميدو من تدريب الإسماعيلي عقب أزمة كبيرة مع حسني عبد ربه وتدخل من محمد أبو السعود رئيس النادي والنتيجة النهائية رحيل ميدو وإيقاف حسني.