دفاع إسلام البحيرى: سنطعن على حكم الحبس أمام محكمة النقض

قال المستشار جميل سعيد دفاع الباحث إسلام البحيرى، والصادر بحقه حكم من محكمة مستأنف مصر القديمة بالحبس عام بتهمة ازدراء الأديان، أنه سيتقدم بالنقض على الحكم طبقاً للقانون، خلال 60 يوماً بحد أقصى.

وأضاف "سعيد" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيقيم دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى التعارض الخاص بصدور حكمين مختلفين فى واقعة واحدة، حيث فسر التعارض قائلا :"إن محكمة جنح أكتوبر قضت ببراءة موكله وتم تأييد الحكم من مستأنف أكتوبر، حيث أصبح الحكم نهائياً وباتا ببراءة إسلام من تهمة ازدراء الأديان، فى حين أن جنح مستأنف مصر القديمة قضت بمعاقبته بالحبس عام فى نفس ذات الواقعة وهو ما يعتبر التباساً قانونياً يجب الفصل فيه وإزالة هذا التعارض بين الحكمين أمام المحكمة الدستورية العليا .

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