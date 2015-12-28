بالصور.. ضبط جزار أثناء قيامه بذبح 4 حمير بقرية فى المنوفية

تمكن مباحث مركز السادات بمساعدة أهالى كفر داوود بمركز السادات بمحافظة المنوفية، من ضبط أربعة أشخاص أثناء قيامهم بذبح أربعة حمير وسلخهم بطريق كفر داوود – الطرانة وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.إعلان - Ads إعلان - Ads
وفوجئ أحد الأهالى بقيام أربعة أشخاص على بعد 10 أمتار على جنبات الطريق بذبح حمير وسلخ جلودهم وحال قيام الأهالي بمحاولة القبض عليهم فرو هاربين وتم إلقاء القبض علي أحدهم وفر الأخرين هاربين وبسؤاله لم يعلل قيامه بفعل تلك الاشياء وتم تحرير محضر بالواقعة وتعيين حراسة على مكان الواقعة وإحالة المتهم للنيابة العامة لإستكمال التحقيقات.
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