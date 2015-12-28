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بالصور.. وكيل تعليم كفرالشيخ تستجيب لطلاب" النور" وتشكل لجنة إخلاء للعاملين

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بالصور.. وكيل تعليم كفرالشيخ تستجيب لطلاب" النور" وتشكل لجنة إخلاء للعاملين بالصور.. وكيل تعليم كفرالشيخ تستجيب لطلاب" النور" وتشكل لجنة إخلاء للعاملين
قالت الدكتورة منى مصطفى يحيى وكيل وزارة التربية والتعليم، إنها استقبلت عددا من طلاب مدرسة النور للمكفوفين، واستمعت إلى وجهة نظرهم فى بعض المشكلات التى يعانون منها.

وأضافت وكيل الوزارة، فى تصريحات صحفية، أنها شكلت لجنة على رأسها أحمد فودة المدير العام للتعليم العام و رحاب رشاد مدير التربية الخاصة وعضو من إدارة المتابعة بالمديرية لتنفيذ أمر بالإخلاء الإدارى لبعض العاملين تنفيذا لقرار وكيل الوزارة.

وقالت وكيل تعليم كفرالشيخ ،إنا لن تتواني عن تنفيذ مطالب الطلاب المشروعة مشيرة إلى أنها أوصت الطلاب يالتفق العلمى، أنها لن تألوا جهدا فى تحقيق ما طلبوه ووعدتهم بزيارتهم فى مدرستهم، مشرة إلى أنها دعت توجيه التربية الاجتماعية لبذل مزيد من الجهد لتحقيق برنامج ترفيهى خاصة الرحلات .
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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