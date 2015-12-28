4 ملامح من قمة مانشستر يونايتد وتشيلسي ' تألق دي خيا وكورتوا '

أشار سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إلى مضاعفة غرامة ماركوس باكيتا المدير الفني لنادي الزمالك بعد التعادل مع بتروجيت.

الزمالك تعادل مع بتروجيت بهدف لكل فريق في الجولة الـ11 من الدوري المصري.

ولم يحضر باكيتا المؤتمر الصحفي للمرة الثالثة على التوالي.

وقال زاهر عبر قناة الحياة 2 " باكيتا سيتم تغريمه 45 ألف جنيه لعدم حضوره المؤتمر الصحفي 3 مباريات متتالية وفقًا للائحة الدوري".

وعلق حازم إمام خلال ظهوره التليفزيوني مع قناة الحياة 2 "من غير المقبول ألا يحضر المدير الفني المؤتمرات الصحفية، فلا بد أن يظهر للإعلام مرة في الأسبوع ليغلق الباب أمام التكهنات، تفاديا لأي مشاكل".

بينما أضاف طارق يحيى المدير الفني لطلائع الجيش: "المؤتمرات الصحفية تبرز للجماهير ووسائل الإعلام شخصية كل مدير فني".

أما أحمد حسام ميدو، فأشار إلى أن أليكس فيرجسون المدير الفني الأسطوري لمانشستر يونايتد، كان يُعتبر المؤتمرات الصحفية قبل المباريات، وسيلة فعالة للتأثير على المنافسين.