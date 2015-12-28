سرعة القذف مشكلة تواجه 30% من الرجال



>تعريف سرعة القذف

ما يقدر بـ30? من الرجال يعانون من سرعة القذف (Premature Ejaculation) فى مرحلة ما فى حياتهم، والتى يمكن أن تسبب مشكلة كبيرة.

ويمكن اعتبار القذف مبكرًا عند حدوثه فى غضون 30 ثانية من ممارسة الجنس، تبعًا لمختلف الثقافات والبلدان والخبراء، ومع ذلك، يبدو أن معظم البلاد تميل إلى الموافقة على أن الرجال يعانون من سرعة القذف عندما يحدث فى غضون أقل من 2 دقيقة.

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>أبرز التقنيات فى علاج سرعة القذف

وينصح الباحثون عبر موقع “dred.com” بممارسة التقنيات الحديثة إلى جانب تقديم المشورة الجنسية والأدوية سواء باستخدام كريم مخدر أو قرص عن طريق الفم مثل أدوية الاكتئاب.

وأضاف الباحثون أن الواقى الذكرى السميك يقلل من حدوث سرعة القذف إذا كان القضيب حساس جدًا، وبدوره يساعد على تقليل حساسيته، مع التركيز على التقليل من القلق للمساعدة فى الحصول على سيطرة أفضل على القذف.

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