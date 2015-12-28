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مركز أمريكى يكشف عن 6 نصائح للوقاية من السرطان

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مركز أمريكى يكشف عن 6 نصائح للوقاية من السرطان مركز أمريكى يكشف عن 6 نصائح للوقاية من السرطان
السرطان أحد أخطر الأمراض القاتلة التى تتسبب فى وفاة الملايين من الأشخاص حول العالم، ومن أكثر الأورام انتشارًا فى العالم، سرطان الرئة وسرطان القولون والمستقيم وسرطان الكبد وسرطان المعدة وسرطان الثدى.

1.الابتعاد عن تدخين السجائر بكل أشكاله ووسائله سواء التدخين السلبى أو الإيجابى.

2.اتباع حمية غذائية صحية وذلك بتناول كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه، وعلاج السمنة وتجنب الخمور تمامًا والابتعاد عن اللحوم المصنعة.

3.التمتع بالوزن الصحى وممارسة الأنشطة البدنية بشكل منتظم، وتوصى المنظمات الصحية العالمية بممارسة الأنشطة البدنية بمعدل 150 دقيقة خلال الأسبوع.

4.عدم التعرض لأشعة الشمس خلال الأوقات الخطيرة التى تشهد إصدار قدر كبير من الأشعة فوق البنفسجية، وهى الفترة من 10 صباحًا حتى 4 عصرًا.

5.الحصول على مصل مضادة لمرض الالتهاب الكبدى الوبائى "ب" الذى يعرف باسم فيروس بى، وذلك للحد من خطر الإصابة بسرطان الكبد، وكذلك الحصول على مصل مضاد لفيروس الورم الحليمى البشرى والذى قد يسبب سرطان عنق الرحم.

6.الخضوع لفحوصات السرطان الدورية وذلك للتأكد من خلو الإصابة بالأورام السرطانية.
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