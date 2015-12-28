وصفك لحالتك مش كفاية.. 5 أعراض يشخصها الأطباء خطأ إذا اعتمدوا على وصف المريض

"بتشتكى من ايه؟" أول سؤال يطرحه الطبيب على المريض للتعرف على مرضه وما يعانيه من آلام، ومن خلال وصفك لحالتك يتعرف على مشكلتك ويشخص حالتك ويصف لك الدواء.

ولكن هل يكفى وصفك لحالتك ليعرف طبيبك المرض الذى تعانى منه أم أن هذا الوصف قد يخدع الطبيب ليشخص مرضك بشكل خاطئ.

لذلك يقدم الموقع الأمريكى "جود هاوس" إنذارًا بـ5 أعراض هى الأكثر شيوعًا والتى قد يقوم الطبيب بتشخيص أمراضها بطريقة خاطئة لأنها تحتاج إلى تحاليل وفحوص أكثر من وصف المريض لكشف حقيقة مرضه، ومن هذه الأعراض.

1.ضيق التنفس عند ممارسة الرياضة

2.الشعور بالإغماء عند عمل مجهود

3.تغير المزاج وزيادة الوزن

4.الصداع المزمن

5.آلام المفاصل

>يقوم بعض الأطباء بتشخيصه على أنه التهاب الشعب الهوائية ولكن يمكن أن يكون ربو، ويقول الدكتور جوانا بيروس أستاذ أمراض الرئة فى تورانس بكاليفورنيا، "يشعر الملايين بثقل فى الصدر وضيق فى التنفس والسعال الشديد ويشخصها البعض على أنها التهاب الشعب الهوائية، ولكن هناك حالات كثيرة يجب أن يتم الكشف الجيد عليهم مع صورة الأشعة الصدرية حتى نتأكد من عدم الإصابة بالربو.>يقول الدكتور ستيفن ماسلى رئيس المركز الصحى: "الشعور بالدوران أو الإغماء يشخصه البعض على أنه ضعف بجسم المريض، ولكنه فى بعض الأحيان يكون بسبب انخفاض نسبة السكر فى الدم ويتم الفصل فى التشخيص عن طريق التحاليل الطبية اللازمة.>يقول الدكتور آلان كرستيانسون مؤلف كتاب "الدليل الكامل لأمراض الغدة الدرقية"، إن الاكتئاب هو التشخيص الأول لأصحاب المزاج المتغير ويصاحب ذلك زيادة فى أوزانهم، ولكن هناك احتمال آخر وهو نشاط الغدة الدرقية، والتحاليل هى التى تفصل فى التشخيص.>التشخيص الأول يتجه إلى توتر العضلات، ولكن طبيب الأسنان "دون اتكينز" فى لونج بيتش بكاليفورنيا يوضح أن الصداع يمكن أن يكون بسبب إصابة الأسنان بالتسويس أو التهاب اللثه، وهو ما يتطلب عمل فحوصات كثيرة للتعرف على السبب الحقيقى حتى لا تحدث مضاعفات سريعة.>يقول "ناثان وى" المتخصص بأمراض الروماتيزم فى كاليفورنيا، إن الكثير من الأطباء يرجعون آلام المفاصل إلى الوزن الزائد الذى قد يعانى منه الغالبية ولكن هشاشة العظام أصبحت مرض العصر سواء للصغار أو الكبار وهو ما يفصل فى تشخيصه بالأشعة.