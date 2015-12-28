إلقاء القبض على نجار مسلح هتك عرض 3 قاصرات بدسوق كفر الشيخ

ألقى رجال المباحث ببندر دسوق بالتعاون مع عدد من الأهالى ، القبض على "أ. ع. ا"، 39 سنه نجار مسلح، لإتهامه بالتعدى وهتك عرض 3 طفلات قاصرات لم يتجاوز عمر الواحدة 14 سنة بدسوق.

تلقى اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، اخطاراً من اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بتعدد البلاغات أمام العميد هشام مطر، مأمور قسم شرطة بندر دسوق، بتعدى أحد الأشخاص على الفتيات القاصرات بمنطقة شارع الاستاد الرياضى المبدئيه ومن تلك البلاغات "أ.س. " تحت رقم 6231 إدارى القسم، و"ص.ع.أ" تحت رقم 6234 إدارى القسم، و"ح.خ.س"، ولم تتجاوز الواحدة منهن 14 سنة ما أثار حفيظة الأهالى وخوفهم على بناتهم .

أمر اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى اللواء محمد عمار رئيس مباحث مديرية الأمن وعضوية المقدم إيهاب شمس رئيس مباحث بندر دسوق ومعاونيه، للتعرف على حقيقة تلك البلاغات والتاصل للمتهم .

وتمكن عدد من أهالى شارع الاستاد بالتعاون مع رجال الأمن، من ضبط المتهم أثناء استدراجه لفتاة بإحدى العمارات السكنية، واقتادوه إلى بندر دسق ،وبسؤاله وتبين أنه "أ. ع. ا"، 39 سنه، نجار مسلح، يقيم بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، تحرر المحضر وجارى عرض المتهم على الفتيات الثلاث للتعرف عليه، استعداداً لعرضه على النيابة العامة .