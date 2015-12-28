محافظ سوهاج يشهد تكريم مديري المدارس المتميزة على مستوى الإدارات التعليمية

شهد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج حفل تكريم مديري المدارس المتميزة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، وتكريم عمر درويش رئيس لجنة المتابعة المركزية بمديرية التربية والتعليم بسوهاج لبلوغه سن المعاش.

وحضور الحفل عبدالجواد عبدالعال وكيل وزارة التربية والتعليم وسنية عز الدين وكيل المديرية، والدكتور محمد السيد مدير إدارة سوهاج التعليمية ومديري الإدارات التعليمية ومديرية التربية والتعليم، وافتتح المحافظ معرض الخط العربي السنوى بقصر الثقافة .

> وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري وتلاوة مباركة لآيات الذكر الحكيم ثم فقره فنية من كورال مدارس ناصر الإعدادية بنات، والثانوية العسكرية بنين، الثانوية بنات ، وأوبريت “الجيل الصاعد” وقصيدة شعرية من مدرسة الشيماء الثانوية بنات، ثم اسكتش “إدي العيش لخبازه، وأغنية تحيا مصر”، ومجموعة متنوعة من الفقرات الفنية المميزة لطلاب المدارس.

> وكرم المحافظ عدد 55 مديرًا بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة ، مؤكدًا دعمه للمنظومة التعليمية داخل المحافظة، لافتًا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد للإرتقاء بالمنظومة التعليمية والاهتمام بالأنشطة التربوية والرياضية والفنية والثقافية ، وهنأ الطلاب والتربية والتعليم على المستوى الفني الذي أدى به طلاب سوهاج خلال الحفل.