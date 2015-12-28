“الشتاء والتغذية وأمراض الصدر” ندوة بقومي المرأة في أسيوط‎

نظم المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط، اليوم الإثنين، ندوة بعنوان “الشتاء والتغذية وأمراض الصدر”، بحضور الدكتورة أميمة يوسف، مقرر المجلس القومي للمرأة، والدكتور عاطف القرن الأستاذ بقسم الصدر، والدكتور مدحت العربي، الأستاذ المساعد بقسم التغذية بكلية الطب بجامعة أسيوط.

وبمشاركة العشرات من العاملين وأعضاء رابطة المرأة بأسيوط، وجمعية تنظيم الأسرة وجمعية الهلال الأحمر، وجمعية عطاء بلا حدود، وجمعية الجيل المنتج، والصندوق الاجتماعي في أسيوط.

وقالت الدكتورة أميمة يوسف، مقرر المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط، إن الندوة جاءت في إطار ما يقوم به المجلس من أنشطة تستهدف السيدات والفتيات بكافة مراكز المحافظة، من خلال التشبيك مع العديد من منظمات ومؤسسات المجتمع المدني للوصول إلي أكبر عدد من المستفيدين.

وأوضح الدكتور عاطف القرن، أن فصل الشتاء يتطلب احتياطات صحية خاصة حتى لا يصاب المواطنون وخاصة السيدات في المنازل بالقري بالانفلونزا نظرا لانتقالها عبر الاحتكاك المباشر بالطيور المنزلية علي سبيل المثال .

> وأوضح القرن أن انفلونزا الطيور تم تشخيص 29 حالة مصابة بها في مصر عام 2014 ، وفي محافظة أسيوط تم تشخيص 12 حالة منذ بداية الموسم في نوفمبر 2014 وحتى نهاية الموسم في مارس 2015 ، وآخر حالة تم تشخيصها في أسيوط كانت في أول مارس 2015 ، وحالات أسيوط تمثلت في “رجل و4 أطفال و7 سيدات وتوفي منهم 7″ ، أما في هذا الشتاء فمنذ نوفمبر 2015 حتى اليوم لم يتم اكتشاف 6 حالات في بورسعيد ولم يكتشف حالات بأسيوط.

وأوضح الدكتور مدحت العربي، أستاذ مساعد بكلية الطب أن الجسم يحتاج إلي العديد من الفيتامينات التي تتوافر في أغذية متنوعة، ونصح بالرجوع للأطباء للحصول علي وصفات سليمة بوجبات غذائية تتناسب مع جسم إذا نحيفًا أم سمينًا، حيث أنه لا يجب تناول الفيتامينات من تلقاء النفس مما لها من آثار إيجابية في حال استخدامها بشكل سليم بناء علي وصف الطبيب، وآثار سلبية في حال استخدامها بمعدلات لا تتناسب مع وضع الجسم واحتياجه للفيتامينات.

وأشار مدحت العربي، إلى أن عدم التعرض للشمس، يؤدي إلى الحرمان من هرمون السريتونين الذي يؤثر على المزاج العام للإنسان، ويعد نمط تناول 5 وجبات يوميًا، هو النمط الأفضل لحياة سليمة.

وأكد العربي، أن طبق “الكشري” من أهم الوجبات المكتملة وخاصة لمن يقومون بالتخسيس ، ونصحهم بالا يتناولوا خبزا في وحبة الغذاء وتعويضها بالسلطة والفاكهة ، وأوضح أن المشروبات مهمة جدًا للجسم، حيث أنه يجب تناول ما لايقل 6 أكواب مياه يوميًا، ويمكن تعويضها بالمشروبات الساخنة والتي تعد “الحلبة” علي رأسها لما لها من فوائد كبيرة علي الجسم ولا ينصح بها لمن يقومون بالتخسيس فبها سعرات حرارية عالية.