صحفى يتنازل عن بلاغ بالسب والقذف ضد محافظ كفر الشيخ السابق

أكد الزميل هيثم طوالة، الصحفى بالجمهورية، وعضو نقابة الصحفيين، أنه سوف يتنازل عن البلاغ الذى قدمه للنائب العام ضد محافظ كفر الشيخ السابق أسامة حمدى، بتهمة السب والقذف، وأحاله النائب العام إلى نيابة الأزبكية لتحديد جلسة محاكمة سريعة.

وأشار طوالة فى تصريحاتٍ له، إلى أنه اكتفى بقرار إقالة المحافظ، مضيفًا: "خاصة بعد أن تلقيت اتصالات عديدة من قيادات تنفيذية وأمنية داخل المحافظة، تطالبنى بالتنازل عن البلاغ حرصا على أسرته، وأن المحافظ السابق طلب من قيادات المحافظة التوسط للتنازل عن البلاغ وحَمَّلَهم رسالة الاعتذار لى، ووافقت وقبلت اعتذاره".

وقال طوالة: "أخلاقى تمنعنى من الدخول فى معارك مع المحافظ بعد إقالته، لأننى وعدت أحد الوزراء الحاليين بالتنازل عن البلاغ إذا أُقيل المحافظ، وكان ذلك فى وجود زملاء لى من أعضاء نقابة الصحفيين، وبالفعل أُقيل، والآن سأنفذ وعدى بالتنازل عن البلاغ، وأبدأ صفحة جديدة مع المحافظ الجديد، اللواء السيد نصر، من أجل تحقيق مصالح المواطنين وحل مشاكلهم".

- صحفى يتهم محافظ كفر الشيخ بسبه وقذفه عبر "واتس آب"