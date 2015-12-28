أخبار عاجلة

13 مايو.. الحكم في طعن هشام طلعت مصطفى على رفض الإفراج الصحي -
الزراعة: ضبط 2.117 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة -
اقتراح بالبرلمان لتخيفض فواتير الكهرباء في محافظات الصعيد بنسبة 50% -
بالصور.. وزير التعليم العالي يفتتح مستشفى لطب الأسنان في بني سويف -
بالصور.. فوز 431 حاجًا بقرعة الحج في الإسماعيلية -
خلال يوم الوفاء بالسويس.. تكريم مصاب في عمليات إرهابية بالشيخ زويد -
أول تعليق لـ"وزير التعليم العالي" على أزمة منى البرنس -
الأخبار - تقرير عن الذكرى الـ 47 على مذبحة "بحر البقر" الذي قام بها الكيان الصهيوني -
الاخبار - وزير الهجرة العراقي يتوقع نزوج أكثر من 150 ألف مدني آخرين غرب الموصل -
زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

صحفى يتنازل عن بلاغ بالسب والقذف ضد محافظ كفر الشيخ السابق

Google+ Print
صحفى يتنازل عن بلاغ بالسب والقذف ضد محافظ كفر الشيخ السابق صحفى يتنازل عن بلاغ بالسب والقذف ضد محافظ كفر الشيخ السابق
أكد الزميل هيثم طوالة، الصحفى بالجمهورية، وعضو نقابة الصحفيين، أنه سوف يتنازل عن البلاغ الذى قدمه للنائب العام ضد محافظ كفر الشيخ السابق أسامة حمدى، بتهمة السب والقذف، وأحاله النائب العام إلى نيابة الأزبكية لتحديد جلسة محاكمة سريعة.

وأشار طوالة فى تصريحاتٍ له، إلى أنه اكتفى بقرار إقالة المحافظ، مضيفًا: "خاصة بعد أن تلقيت اتصالات عديدة من قيادات تنفيذية وأمنية داخل المحافظة، تطالبنى بالتنازل عن البلاغ حرصا على أسرته، وأن المحافظ السابق طلب من قيادات المحافظة التوسط للتنازل عن البلاغ وحَمَّلَهم رسالة الاعتذار لى، ووافقت وقبلت اعتذاره".

وقال طوالة: "أخلاقى تمنعنى من الدخول فى معارك مع المحافظ بعد إقالته، لأننى وعدت أحد الوزراء الحاليين بالتنازل عن البلاغ إذا أُقيل المحافظ، وكان ذلك فى وجود زملاء لى من أعضاء نقابة الصحفيين، وبالفعل أُقيل، والآن سأنفذ وعدى بالتنازل عن البلاغ، وأبدأ صفحة جديدة مع المحافظ الجديد، اللواء السيد نصر، من أجل تحقيق مصالح المواطنين وحل مشاكلهم".


>- صحفى يتهم محافظ كفر الشيخ بسبه وقذفه عبر "واتس آب"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365