كشف غموض مقتل طفلة على يد شقيقتها وإحراق منزلهما بمطروح

كشفت مباحث مطروح، ملابسات واقعة العثور على جثة طفلة وإصابة شقيقتها وتوثيقها، وإشعال النيران فى منزلهما، يوم السبت الماضى، حيث كانت المفاجأة التى كشفت عنها التحقيقات، أن الشقيقة الكبرى وراء ارتكاب الجريمة، وتوثيق نفسها وإدعاء أن مجهولين وراء الجريمة.

تعود الواقعة المحرر عنها المحضر رقم 18 أحوال مؤقت قسم مطروح، بشأن مقتل الطفلة ندا أحمد حسن عبد الحليم – 7 سنوات- وحريق المنزل وتوثيق شقيقتها بحبل باليدين والساقين داخل غرفة المعيشة.

تم وضع خطة بحث، أشرف عليها اللواء هشام لطفي مدير امن مطروح، لسرعة ضبط مرتكبى الواقعة والسلاح المستخدم في الحادث، من خلال تشكيل فريق بحث برئاسة إدارة البحث الجنائى بالتنسيق مع فرع الأمن العام وتوصلت التحريات، إلي قيام شقيقة المجنى عليها بارتكاب الواقعة وادعائها أن مجهولين هم من قاموا بارتكاب الجريمة.

وبتطوير مناقشة آية احمد حسن- شقيقة المجنى- أكدت سوء معاملة والديها لها والضغط عليها، بسبب ارتيابهما فى سلوكها والتفرقة بينها وبين أشقائها، إضافة إلى قيام المجنى عليها بمراقبة أفعالها بتكليف من والديها، مما أثار غضبها ودفعها إلي التخلص من شقيقتها وسرقة مبلغ مالي وقدرة 5200 جنيه و 2 غويشه ذهبية، ملك والدتها وإخفائهم .

وصباح يوم الحادث، استغلت المتهمة عدم تواجد والديها بالمسكن وقامت بتجهيز قطع من الحبال وشنق شقيقتها وطعنها عدة طعنات بالظهر بواسطة سكين، ثم أشعلت النيران بغرفة نوم والديها لإخفاء معالم جريمتها وعقب ذلك قامت بتوثيق ساقيها ويديها برباط غير محكم ثم استغاثت بالجيران والمارة وأرشدت المتهمة عن المبلغ المالى و 2 غويشة ذهب والسكين المستخدم في ارتكاب الجريمة .

تم التحفظ على المضبوطات والمتهمة تحت تصرف النيابة العامة التى تباشر التحقيقات .