"فيفا" بعد تعادل الزمالك أمام بتروجت: "عاد لنتائجه المخيبة"

علقت الصفحة الرسمية للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، عبر حسابها الشخصى باللغة العربية عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" على نتيجة مباراة الزمالك أمام بتروجت التى انتهت بالتعادل الإيجابى بين الفريقين.

وكتبت الصفحة الرسمية، قائلاً: "عاد الزمالك إلى نتائجه المخيبة وفقد النقطة السابعة بتعادله مع بتروجت في الدورى المصرى".

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