الاجتماع الوزارى السداسى لسد النهضة يقرر استكمال المباحثات غدا

قرر الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والرى لدول مصر والسودان وإثيوبيا، اليوم الاثنين، استكمال مباحثاتهم صباح الغد الثلاثاء بالخرطوم، لبحث النقاط الخلافية حول سد النهضة.

وقال وزير خارجية السودان الدكتور إبراهيم غندورفى تصريح مساء اليوم الاثنين: توصلنا إلى كثير من التفاهمات وسنواصل المباحثات صباح الغد، مضيفا أن الاجتماعات استمرت أكثر من 13 ساعة فى جو ملىء بالثقة المتبادلة، وهذا ما يؤكد التزام الجميع بالسعى نحو التوافق.

وأعرب عن أمله فى اكتمال الاتفاق بصورته النهائية، موضحا أن الوزراء اتفقوا على مد مباحثاتهم المغلقة ليوم إضافى، لاستكمال مناقشة باقى الموضوعات العالقة التى لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها، على أن يصدر بيان ختامى فى ختام مباحثات الغد.

وقال السفير السودانى بالقاهرة عبد المحمود عبد الحليم إن سبب مد المباحثات هو ورود مقترحات من الوفدين الإثيوبى والمصرى لم يسع الوقت لمناقشتها بالكامل، لذلك سيتم استئناف المباحثات بشأنها غدًا.

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