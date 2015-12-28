أخبار عاجلة

13 مايو.. الحكم في طعن هشام طلعت مصطفى على رفض الإفراج الصحي -
الزراعة: ضبط 2.117 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة -
اقتراح بالبرلمان لتخيفض فواتير الكهرباء في محافظات الصعيد بنسبة 50% -
بالصور.. وزير التعليم العالي يفتتح مستشفى لطب الأسنان في بني سويف -
بالصور.. فوز 431 حاجًا بقرعة الحج في الإسماعيلية -
خلال يوم الوفاء بالسويس.. تكريم مصاب في عمليات إرهابية بالشيخ زويد -
أول تعليق لـ"وزير التعليم العالي" على أزمة منى البرنس -
الأخبار - تقرير عن الذكرى الـ 47 على مذبحة "بحر البقر" الذي قام بها الكيان الصهيوني -
الاخبار - وزير الهجرة العراقي يتوقع نزوج أكثر من 150 ألف مدني آخرين غرب الموصل -
زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور..الزمالك يُغرم كهربا 300 ألف جنيه بسبب نشر صورته مع "معاق"

Google+ Print
بالصور..الزمالك يُغرم كهربا 300 ألف جنيه بسبب نشر صورته مع "معاق" بالصور..الزمالك يُغرم كهربا 300 ألف جنيه بسبب نشر صورته مع "معاق"
أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أنه تم تغريم محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق الكروى الأول، 300 ألف جنيه، بعد أن خالف التعليمات وقام بنشر صورته مع "معاق" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى انستجرام.

اليوم السابع -12 -2015

أضاف رئيس الزمالك، خلال تصريحات لبرنامج "اللعبة الحلوة" مع خالد الغندور، عبر شاشة "ltc" أنه لن يتهاون فى معاقبة أى لاعب أو عضو من أعضاء الجهاز، لافتاً أنه سيتم تغريم أحمد دويدار فى حالة ثبوت مخالفته التعليمات، وقيامه بكتابة "بوست"، قائلاً: "لو نزل صباعه الصغير على الفيس هغرمه 300 ألف جنيه".

اليوم السابع -12 -2015


>- كهربا يحدد أسماء الراحلين عن الزمالك فى يناير
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365