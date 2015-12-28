بالصور..الزمالك يُغرم كهربا 300 ألف جنيه بسبب نشر صورته مع "معاق"

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أنه تم تغريم محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق الكروى الأول، 300 ألف جنيه، بعد أن خالف التعليمات وقام بنشر صورته مع "معاق" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى انستجرام.

أضاف رئيس الزمالك، خلال تصريحات لبرنامج "اللعبة الحلوة" مع خالد الغندور، عبر شاشة "ltc" أنه لن يتهاون فى معاقبة أى لاعب أو عضو من أعضاء الجهاز، لافتاً أنه سيتم تغريم أحمد دويدار فى حالة ثبوت مخالفته التعليمات، وقيامه بكتابة "بوست"، قائلاً: "لو نزل صباعه الصغير على الفيس هغرمه 300 ألف جنيه".

- كهربا يحدد أسماء الراحلين عن الزمالك فى يناير

>