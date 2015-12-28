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بالصور..ضبط شخص وهروب 3 آخرين أثناء ذبحهم 4 حمير بالمنوفية

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بالصور..ضبط شخص وهروب 3 آخرين أثناء ذبحهم 4 حمير بالمنوفية بالصور..ضبط شخص وهروب 3 آخرين أثناء ذبحهم 4 حمير بالمنوفية

ألقى أهالى كفر داوود بمركز السادات بمحافظة المنوفية القبض على أربعة أشخاص أثناء قيامهم بذبح اربعة حمير وسلخهم بطريق كفر داوود – الطرانة وتم تسليمهم لنقطة الشرطة بكفر داوود وإخطار الطب البيطرى .

وأكد أحمد السيد إمبابى أحد الأهالى إنهم فوجئوا بقيام أربعة أشخاص على بعد 10 أمتار على جنبات الطريق بذبح حمير وسلخ جلودهم فقتحموا وكرهم وتم إلقاء القبض على شخص وتمكن 3 آخرين من الهروب ولم يعلل سبب تواجدهم وذبح الحمير بهذه المنطقة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتعيين حراسة على مكان الواقعة وإحالة المتهم للنيابة العامة لإستكمال التحقيقات.

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