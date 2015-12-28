بالفيديو.. أصغر فنان تشكيلى بالإسماعيلية: أشارك للمرة الثانية فى المعارض الرسمية

الفنان الصغير عبد العزيز عبد الله 14 سنة، طالب بالصف الثالث الإعدادى بمدرسة التل الكبير، كان أصغر فنان تشكيلى يشارك فى بينالى الميكروأرت الذى افتتحه اليوم الدكتور محمد أبو الفضل بدران رئيس هيئة قصور الثقافة واللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، وقرر الدكتور بدران منح عبد العزيز ألف جنيه مكافأة من الهيئة تشجيعا له.

ويشارك عبد العزيز بلوحتين فى المعرض يمزج خلالهما الكاريكاتير بالفن التشكيلى ويستخدم الموتيفا الشعبية فى رسوماته.

قال عبد العزيز لـ"اليوم السابع" إنه يشارك للمرة الثانية فى المعارض الرسمية، حيث كانت المرة الأولى فى العام الماضى مع مجموعة 6×6 للفنون التشكيلية بقصر الثقافة برئاسة الفنان محمد النادى، وهذه المرة الثانية ضمن 71 فنانا وفنانة من 15 المحافظة، بالإضافة إلى 3 دول هم الأردن والسعودية والصين.

وأكد عبد العزيز أنه يحب الفن ويميل أكثر لفن الكاريكاتير، ويتمنى أن يصبح فنانا مشهورا.



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