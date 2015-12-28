«البيئة»: إجراءات سريعة لاحتواء البقعة الزيتية في رأس غارب



> أصدر الدكتور خالد فهمي ،وزير البيئة توجيهاته بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء البقعة الزيتية التي ظهرت برأس غارب ، حيث ورد بلاغ إلى غرفة العمليات المركزية اليوم الإثنين من الشركة العامة للبترول يفيد بوجود بقعة زيتية متقطعه داخل البحر الأحمر بالقرب من محطة “بكر الشمالي ” وهى منطقة غير معمورة وغير مستخدمة في أي نشاط سياحي وبعيدة عن المحميات الطبيعية.

وعلى الفور تم إبلاغ المحميات الطبيعية والفرع الإقليمي بالبحر الأحمر لإرسال لجنة للمعاينة ومتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة ، كما تم الاتصال بالشركة العامة للبترول ، حيث أفادت بأنه تم عمل مسح جوي وبحري ، حيث لوحظ أن البقعة الزيتية عبارة عن شريط متقطع لقطع متوسط أحجامها يتراوح من(1م2 الى 1.5م2) ومتجه من المجرى الملاحي إلى الجنوب باتجاه الشاطئ .

ومن جانبها ، أكدت الدكتورة كوثر حفني رئيس الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية بأنه تم إبلاغ مركز المكافحة التابع للشركة العامة للبترول لدفع مجموعة المكافحة الشاطئية لإزالة التلوث من الشاطئ غدا الثلاثاء مع أول ضوء ، وذلك بالتنسيق مع المحميات الطبيعية والفرع الإقليمي بالبحر الأحمر، كما تم إبلاغ الهيئة العامة للبترول لاتخاذ الإجراءات اللازمة ، وجاري متابعة الموقف حتى الانتهاء من إزالة التلوث ، والتعرف على المصدر واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.