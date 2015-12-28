تخفيف حكم حبس «إسلام البحيري» بتهمة «ازدراء الأديان» لمدة سنه بدلاً من 5سنوات

قضت منذ قليل محكمة جنح مستأنف مصر القديمة بجنوب القاهرة، اليوم الاثنين، بقبول الاستئناف المقدم من الباحث اسلام البحيرى على حبسه 5 سنوات لاتهامه بازدراء الاديان وتخفيف الحكم لعام.

كانت المحكمة بالجلسة الماضية قد أمرت باخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه.

وكانت محكمة جنح مصر القديمة، قد أصدرت حكمها برفض معارضة البحيري، وأيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بسجنه 5 سنوات لتغيبه ودفاعه عن حضور الجلسة.

كان محمد عسران، أقام دعوى تحت رقم 6931 لسنة 2015 ضد إسلام إبراهيم بحيري هلال اتهمه فيها بازدراء الاديان، واستند فى دعواه، إلى نصوص المواد 98 و160. 161 من قانون العقوبات.