أبو هشيمة لـ"عكاشة": "الانتخابات نزيهة..لو كنا فى 2010 كنت هتجيب صفر"

قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين، إن الأمن لم ينم منذ ثورة 30 يونيو، ومصر مرت بتجربة ديمقراطية نزيهة بشهادة الجميع، وشهادة النائب توفيق عكاشة نفسه ،الذى يقول أن "الدولة ضده" ، وتابع موجهاً حديثه لـ"عكاشة": "أنت دخلت البرلمان بأعلى الأصوات وحصلت على 95 ألف صوت ، ولو انتخابات 2015 كانت زى انتخابات 2010، كنت هاتجيب صفر، وحتى صوتك مكنتش هتاخده".

وأضاف "أبو هشيمة" فى حواره مع الإعلامى يوسف الحسينى، ببرنامج "السادة المحترمون" المذاع عبر فضائية "on tv"، أن الأمن لم يتدخل فى العملية الحزبية ورسم الخريطة السياسية، مشددا على نزاهة الانتخابات البرلمانية الأخيرة .

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