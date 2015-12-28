وقفة لعدد من أعضاء "6 أبريل" بعبد المنعم رياض بعد القبض على شريف الروبى

نَظَّمَ عدد من أعضاء حركة 6 أبريل، وقفة بميدان عبد المنعم رياض فى وسط البلد، وأطلقوا الشماريخ والألعاب النارية، بعد القبض على شريف الروبى، القيادى بالحركة ومثوله أمام النيابة بتهمة التظاهر بدون تصريح، وأعلنوا مشاركتهم فى دعوات التظاهر يوم 25 يناير المُقْبِل.

كانت نيابة الدقى برئاسة المستشار محمد بدوى، رئيس النيابة، قررت مساء اليوم الاثنين، حبس شريف الروبى، القيادى بحركة 6 أبريل، ومحمود هشام، وأيمن عبد المجيد، ومحمد نبيل، أعضاء المكتب السياسى بالحركة 15 يومًا بتهمة التظاهر بدون تصريح، وإطلاق الألعاب النارية فجرًا، والانضمام لجماعة محظورة.

القبض على شريف الروبى القيادى بحركة 6 إبريل

>

نيابة الدقى تباشر التحقيق مع شريف الروبى بتهمة التظاهر بدون تصريح

قيادى بـ6 أبريل: النيابة تحقق مع شريف الروبى بتهمة الانتماء لجماعة محظورة

>

مباحث الجيزة: ضبط شريف الروبى القيادى بـ6 إبريل تنفيذًا لأمر ضبطه وإحضاره

>

"العيش والحرية": إلقاء القبض على شريف الروبى لم يكن من مقر الحزب