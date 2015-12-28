النيابة تعاين مسرح الجريمة فى قضية المنتحر قاتل زوجته وأسرتها بالصف

انتقل فريق من نيابة الصف تحت إشراف المستشار محمد خليل مدير النيابة، إلى مسرح الجريمة التى شهدتها إحد قرى مركز الصف، والتى أقدم خلالها رجل فى الأربعين من عمره على قتل زوجته ووالدتها وأشقائها ونجلته، البالغ من العمر 6 سنوات ثم انتحر، لمناظرة جثث الضحايا والوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

وكشفت المناظرة الأولية للضحايا، أنهم مصابون بعدة طعنات نافذة فى مناطق متفرقة من الجسد، والتى أسفرت عن وفاتهم، فضلاً عن وجود آثار لمقاومة أبداها الضحايا قبل وفاتهم، ومن المنتظر أن تصدر النيابة قراراً بدفن وتشريح الجثث وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، والاستماع إلى أقوال عدد من الشهود الذين تواجدوا فى مسرح الأحداث.

البداية كانت بتلقى اللواء خالد شلبى، مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من العميد محمود شوقى، مأمور قسم الصف، بذبح عامل زوجته، وابنته، وحماته، وشقيق زوجته، بسبب رفض زوجته العودة معه إلى المنزل، وبعد تأكده من وفاتهم، طعن نفسه ما أدى إلى وفاته.

وكشفت التحريات التى أشرف عليها العميد رضا العمدة، مدير المباحث الجنائية، والمقدم محمد عبد الشكور، رئيس المباحث، أن المجنى عليها كانت على خلاف مع زوجها، وتركت المنزل لتقيم بمنزل أسرتها، ورفضت العودة لزوجها، وذهب الزوج لمحاولة إعادتها مرة أخرى، وعندما رفضت ذبح العائلة بالكامل، وأقدم على الانتحار، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء أحمد حجازى مدير امن الجيزة، وتولت النيابة التحقيقات.

عامل يذبح ابنته وزوجته وشقيقها وحماته ثم ينتحر بالصف