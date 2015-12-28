أخبار مصر للساعة 10.. الخارجية: 80% نسبة التوافق فى مفاوضات سد النهضة

نشر "اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار والموضوعات المُهمّة، فى مقدمتها، تصريحات المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن نسبة التوافق بشأن مفاوضات وزراء الخارجية والرى بمصر، والسودان، وإثيوبيا، وصلت إلى أكثر من 80%.

وأضاف أحمد أبو زيد، خلال اتصال هاتفى مع الإعلامى أحمد موسى، عبر برنامجه "على مسئوليتى" المُذْاع على فضائية "صدى البلد"، أنه لم يتم حسم أى أمر فى المفاوضات بشأن سد النهضة بالاجتماع السداسى، مؤكدا أن هناك بحث من الدول الثلاث عن نقط التوافق بينهم، لتحقيق مصالحهم المشتركة.

وأشار أبو زيد، إلى أنه لا صحة لما تردد بشأن فشل المفاوضات من الدول الثلاث حول سد النهضة، مؤكدا أن هناك التزام كامل من الدول الثلاث.

وأوضح أن كل ما يتم تناوله عبر وسائل الإعلام حول مفاوضات سد النهضة يثير البلبلة فى الرأى العام، وسيتم إعلان نتائج جولة المفاوضات مهما كانت نتائجها.

ولفت إلى أن الاتفاق الثلاثى المُوَقَّع بين الدول الثلاث هو الأساس والمرجعية لتلك المفاوضات، مشدّدًا على أنه لم يتم التنازل عن أى بند من الاتفاق الذى وقعه رؤساء الدول الثلاث.

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