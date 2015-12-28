محمد بن زايد يستقبل رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر البحر معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي وأعضاء المجلس.

و رحب سموه برئيس وأعضاء المجلس متمنيا لهم التوفيق في مواصلة العمل تحت سقف هذا المجلس الوطني الهام في دولة الامارات العربية المتحدة من أجل مزيد من التطور والتقدم في مختلف الجوانب التنموية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وبما يخدم الوطن والمواطن .

و أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن ثقته بالمجلس في دعم خطط التنمية كافة في دولة الامارات وايجاد الحلول المناسبة للقضايا الوطنية بما يحقق رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بتقديم أفضل الخدمات للمواطن وتوفير كل سبل الراحة والعيش الكريم له.

من جانبها قدمت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على دعمه لمؤسسات العمل الوطني ومتابعته لأعمال المجلس وتوصياته ومشاريعه الهادفة إلى خدمة تطلعات أبناء الامارات وطموحاتهم في الارتقاء بوطنهم إلى مصاف الدول المتقدمة.