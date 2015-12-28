العثور على جثة مسؤول رياضى ليبى غرب العاصمة طرابلس

عثرت السلطات الأمنية بالعاصمة الليبية (طرابلس) على جثة عضو لجنة المنتخبات باتحاد الكرة الليبى المختطف عبد العاطى الخالقى، قرب مسجد "الصحابة " بمنطقة السراج- غرب طرابلس.

وصرح الناطق باسم اتحاد الكرة الليبى المبروك المصراتى اليوم الإثنين بأن الاتحاد فقد الاتصال بالخالقى منذ أربعة أيام قبل أن يتم العثور على جثته .

وقال أحد أقارب المجنى عليه أن الفقيد جرى اختطافه من قبل مسلحين قرب مزرعته بمنطقة "عين زارة " يوم الخميس الماضى.

>