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العثور على جثة مسؤول رياضى ليبى غرب العاصمة طرابلس

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العثور على جثة مسؤول رياضى ليبى غرب العاصمة طرابلس العثور على جثة مسؤول رياضى ليبى غرب العاصمة طرابلس
عثرت السلطات الأمنية بالعاصمة الليبية (طرابلس) على جثة عضو لجنة المنتخبات باتحاد الكرة الليبى المختطف عبد العاطى الخالقى، قرب مسجد "الصحابة " بمنطقة السراج- غرب طرابلس.

وصرح الناطق باسم اتحاد الكرة الليبى المبروك المصراتى اليوم الإثنين بأن الاتحاد فقد الاتصال بالخالقى منذ أربعة أيام قبل أن يتم العثور على جثته .

وقال أحد أقارب المجنى عليه أن الفقيد جرى اختطافه من قبل مسلحين قرب مزرعته بمنطقة "عين زارة " يوم الخميس الماضى.
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