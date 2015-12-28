محافظ كفر الشيخ يعلن تعاونه مع الإعلاميين للنهوض بالمحافظة

قال اللواء السيد إبراهيم نصر، محافظ كفر الشيخ، إنه يعلن استعداده الكامل بالتعاون مع الإعلاميين والصحفيين، من أبناء المحافظة، من أجل النهوض بالمحافظة، وبحث مشاكل المواطنين، مؤكداً أنه يعتز بالإعلاميين والصحفيين ورجال الإعلام.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، اليوم الاثنين، مع الصحفيين والإعلاميين ومراسلى المواقع الإلكترونية الإخبارية، والقنوات الفضائية، بحضور محمد الصيرة وكيل أول الوزارة سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، والمهندس مجدى عطالله وكيل الوزارة السكرتير العام المساعد، للتعرف على أهم الموضوعات والمشاريع بالمحافظة.

وأكد المحافظ أنه سيتم عقد اجتماع بصفة مستمرة مع الإعلاميين والصحفيين، بالتنسيق مع مركز الإعلام، وأن مكتبه مفتوح للجميع، من خلال نظام عمل مع الصحفيين، لأنهم لسان حال أهالى المحافظة، مضيفا أن جاء للمحافظة من أجل عمل متميز يشعر به كل أهالى المحافظة، وأى موضوعات سوف تنشر فسيكون عليها رداً مباشر.

وأضاف محافظ كفر الشيخ "قررنا عقد اجتماع مع رؤساء المراكز والمدن، ومديرى الإدارات لبحث المشاكل التى تواجههم، للبدء بالمشروعات الصعبة والمستعصية، أما من جانبى فإننى أحب العمل جداً، وأمد يدى لمن يتعاون وينتج معى، أما وجودى فى محافظة كفر الشيخ، فأنا سعيد جدا لتواجدى بين أهالى المحافظة".

واستمع محافظ كفر الشيخ، خلال اللقاء، للعديد من المعوقات والعقبات بقطاعات الصحة والتعليم والطرق والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والإسكان، ووعد بالعمل الجاد لحلها فوراً، كما استمع لبعض المقترحات التى تساهم فى حل العديد من المشكلات.

ووجه محافظ كفر الشيخ الشكر للدكتور أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ السابق، على جهوده خلال فترة توليه المسئولية بالمحافظة، وتوجه أيضا بالشكر للمحافظين السابقين، مضيفاً أنه سيكمل العمل من حيث انتهى المحافظون السابقون، وتحقيق العمل المنشود الذى يرضى المواطن ويلبى احتياجاته.