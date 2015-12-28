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البحرية الإيطالية تساعد 4 آلاف مهاجر خلال الأربعة أيام الماضية

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البحرية الإيطالية تساعد 4 آلاف مهاجر خلال الأربعة أيام الماضية البحرية الإيطالية تساعد 4 آلاف مهاجر خلال الأربعة أيام الماضية

مهاجرين – أرشيفية

ساعدت قوات خفر السواحل والبحرية العسكرية الايطالية، أكثر من 4 آلاف مهاجر كانوا يعانون من مشاكل خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط للوصول الى السواحل الايطالية، وذلك خلال الأربعة أيام الماضية.

وأكد الأميرال فنسنزو ميلوني، القائد العام لقوات خفر السواحل، في بيان أنه تم بين الجمعة والاثنين “تقديم المساعدة أكثر من 3 آلاف شخص خلال 28 عملية إنقاذ، حسبما أفادت العربية نت.

ووصل اليوم الاثنين 931 مهاجرًا إلى باليرمو في جزيرة صقلية على متن سفينة تجارية نروجية، وتولت القطع البحرية العسكرية الايطالية نقل هؤلاء المهاجرين وهم 841 رجلًا و64 إمراة و26 قاصرًا، وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن عمليات الانقاذ هذه تأتي في إطار العمليات التي تقوم بها الوكالة الأوروبية فرونتكس.

يذكر أن أعتقلت الشرطة الإيطالية 3 أشخاص من بينهم يعتقد أنهم من المهربين هم جامبيان وصومالي، ووصل إلى إيطاليا خلال العامين الماضيين أكثر من 320 ألف مهاجر.

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