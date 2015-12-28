مواجهات بين شباب فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى بالضفة الغربية

أصيب 6 فلسيطنيين فى مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت مساء اليوم الأثنين بالقرب من بلدة عزون شرق قلقيلية بينهم إصابة بالرصاص الحى.

وقالت مصادر طبية فلسطينية أن قوات الاحتلال تمنع دخول الفرق الطبية لموقع المواجهات لإسعاف المصابين، مشيرة إلى أن سيارات الاسعاف تحاول الدخول عبر طرق أخرى لإنقاذهم وتقديم العلاج للجرحى.

يأتى ذلك فيما اندلعت مواجهات أخرى مع الاحتلال فى منطقتى عناتا وحاجز مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة وهناك أنباء مؤكدة عن وجود إصابات.

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