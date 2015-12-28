محافظ كفرالشيخ : سأقود حملات إزالة للتعديات على الأراضى وأملاك الدولة

التقى اللواء السيد إبراهيم نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، بديوان عام المحافظة، نواب البرلمان الجدد، وهنأهم بفوزهم بثقة مواطنى المحافظة، متمنيًا أن يكونوا عند حسن ظنهم فى تمثيلهم بالبرلمان .

وأكد أنه سيقود بنفسه بالتنسيق مع القيادات الأمنية ، حملات الإزالة ضد التعديات الزراعية وأملاك الدولة،مشيرا إلى أن المسئول عندى تقييمه الوحيد شغله، وسأضع فريق عمل أشكله بنفسى، والإعلام عندى ترمومتر المواطن .

وأضاف محافظ كفرالشيخ ، أن النواب سفراء للمحافظة فى البرلمان، وكذلك فى التعامل مع جميع الوزارات لاستكمال المشروعات التى تم البدء فيها وحل المشكلات التى تتعلق بالمحافظة.

وقال محافظ كفرالشيخ، إننا جميعًا يد واحدة لاستكمال مسيرة التنمية على أرض كفرالشيخ الواعدة” تحت شعار "المحافظة والنواب والشعب يد واحدة تبنى وتعمر".

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أنه بعد هذا الاستحقاق لم يتبق إلا المجالس الشعبية المحلية لتكتمل المنظومة وتنطلق المحافظة إلى الأمام.

وأكد المحافظ أننا جميعًا مشاركون فى المسئولية وكلنا شركاء سواء الأجهزة التنفيذية والسياسية والشعبية ونعمل بكل جهد واجتهاد من أجل هذا الشعب الأصيل وتحقيق التنمية الشاملة على أرض محافظة الأمل والمستقبل، كفرالشيخ .