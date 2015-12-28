انتهاء استعدادات الوادى الجديد لزيارة الرئيس لافتتاح مشروع الريف المصرى

تستعد محافظة الوادى الجديد لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لإطلاق إشارة البدء لمشروع الريف المصرى الحديث بمنطقة الفرافرة الجديدة، حيث توجه اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد واللواء محمد قاسم مدير الأمن إلى مدينة الفرافرة لمتابعة آخر التجهيزات التى تشرف عليها لجنة من القوات المسلحة برئاسة اللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تمهيدا لاستقبال وفد الرئاسة بما يزيد عن 500 شخص.

وقال عشماوى فى تصريح خاص لـ"ليوم السابع" إن المشروع ضمن مبادرة الرئيس السيسى لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان حيث يبلغ نصيب المحافظة منه حوالى 70 ألف فدان تم الانتهاء فعليا من استصلاح 10 آلاف فدان بمنطقة سهل بركة بالفرافرة بجانب إنشاء المرحلة الأولى من مشروع الريف المصرى الحديث بإقامة 3 قرى متكاملة المرافق بإجمالى 2000 منزل ريفى و40 عمارة سكنية و14 مبنى خدميا تحت إشراف وتنفيذ القوات المسلحة.

القرية الأولى ستشمل 466 منزلا ريفيا و10 عمارات سكنية بواقع 8 وحدات سكنية للعمارة الواحدة والقرية الثانية بها 465 منزلا ريفيا و10 عمارات بينما القرية الثالثة تشمل 1069 منزلا ريفيا و20 عمارة سكنية و14 مبنى خدميا.

وأضاف عشماوى أن المبانى الخدمية تتمثل فى وحدة بيطرية، قسم شرطة ونقطة إطفاء، مكتب بريد، مجلس قروى، بنك زراعى، وحدة صحية ونقطة إسعاف، مبنى للرى، حضانة ومكتبة طفل، شركة زراعية، مسجد 500 مصلى، 2 مسجد بإجمالى 200 مصلى، مركز تجارى، مدرسة ابتدائى، مبنى للحرف اليدوية ومعرض لها، ملاعب وساحة شباب " كما تمت إقامة مرافق تضم محطات صرف صحى وزراعى وشبكات رى ومحطات معالجة لخدمة المشروع فى سهل بركة.