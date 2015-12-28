سائق يوقف قطارا لمدة 50 دقيقة بمحطة أسيوط بعد إهانته من أحد الركاب

أوقف سائق القطار رقم 986، الرحلة، لمدة 50 دقيقة بمحطة أسيوط، اليوم الاثنين، بعد قيام أحد الركاب بتوبيخه وإهانته بسبب تأخر القطار ساعتين عن موعد وصوله.

وقال شاهد عيان من داخل القطار، إن قطار"القاهرة - قنا" يسير طوال الطريق ببطء شديد الأمر الذى أدى إلى تأخره عن موعد وصوله لمحطة أسيوط أكثر من ساعتين، وبعد وصول القطار للمحطة نزل أحد الركاب وبرفقته اثنين آخرين وتوجهوا لكابينة السائقين وتوبيخ السائق وإهانته، فما كان منه إلا أن أصرّ على ترك القطار والإمساك بذلك الشخص ومن كانوا برفقته، وطلب الشرطة لتحرير محضر، ورغم الزحام الشديد على المحطة إلا أنه استمر فى عدم التحرك حتى جاءت الشرطة وألقت القبض على هؤلاء الأشخاص وجارى تحرير محضر بالواقعة.