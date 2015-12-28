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حسام عيسى: الحديث عن ثورة جديدة "عبث".. والرئيس السيسى طاهر اليد

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حسام عيسى: الحديث عن ثورة جديدة "عبث".. والرئيس السيسى طاهر اليد حسام عيسى: الحديث عن ثورة جديدة "عبث".. والرئيس السيسى طاهر اليد
قال الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن الحديث عن ثورة جديدة فى 25 يناير المقبل "عبث"، لافتاً إلى أن الرئيس السيسى فيه كثير من صفات عبد الناصر وأهمها طهارة اليد.

وأوضح عيسى ، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل إنه لا يمكن أن نقود حربا على الفساد ببرلمان أتى بأكبر عملية فساد فى التاريخ، مشيراً إلى أنه لا أحد يشترى الأصوات لخدمة ، ومن يشتريها يهدف لمقابل.

وأضاف، أن أكبر دليل على أن هذا البرلمان تنظر له الدولة على أنه لن ينجح هو أنها تبحث عن رئيس له من خارج البرلمان، موضحاً أن المستشار عدلى منصور رجل عظيم ورائع، وأعطى منصب الرئاسة احتراما وهيبة، قائلاً : "مستخسره يروح هذا البرلمان.. وهو أكبر من هذا البرلمان بكثير، ومش عاوز البرلمان يمس هيبته بأى حال من الأحوال".


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