أخبار اليمن اليوم.. اشتباكات عنيفة بين ميليشيات الحوثيين والمقاومة الشعبية

اهتمت أخبار اليمن اليوم بالاشتباكات العنيفة التى تدور بمختلف الأسلحة بين ميليشيا صالح والحوثى من جهة، وبين المقاومة الشعبية فى حزم العدين غرب محافظة إب من جهة أخرى.وقالت مصادر محلية فى مناطق الشعاور والاهمول لوسائل إعلام محلية إن الاشتباكات اندلعت فى عدة مواقع بين الطرفين.. وأكدت المصادر أن الاشتباكات تدور وسط قصف عشوائى بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من قبل ميليشيات صالح والحوثى، على القرى والطرقات والمزارع.

كما اهتمت أخبار اليمن اليوم بمقتل 3 حوثيين وإصابة آخرين فى اشتباكات مع المقاومة الشعبية والجيش الوطنى فى بير سدباء شمال مدينة الحزم عاصمة الجوف.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر فى المقاومة الشعبية والجيش الوطنى أنهما يحاصران مركز مديرية الغيل فى الجوف بشكل كامل، وينتظران ما ستفضى إليه المفاوضات مع الحوثيين قبل أن يتقدما نحو مركز المديرية.

وتأتى هذه التطورات فيما وصلت قوات من اللواءين الـ11 والـ19 إلى أطراف مديريتى عسيلان وبيحان، وقامت بقطع خطوط إمداد قوات الرئيس المخلوع ومليشيا الحوثى من جهة الصحراء.

كما اهتمت أخبار اليمن اليوم بإصدار الرئيس عبد ربه منصور هادى قرارا عسكريا بتعيينات فى المنطقة العسكرية الخامسة على الحدود اليمنية السعودية وغرب صنعاء.

وبحسب الوثيقة الرئاسية فقد تم تعيين العقيد الركن ناصر حسين الشجنى قائداً للواء 25 ميكا ويرقى إلى رتبة عميد، كما قضى أيضا بتعيين العقيد الركن منصور على الزافنى قائداً للواء الثانى حرس حدود ويرقى إلى رتبة عميد.. ويُعين العقيد الركن يحيى حسين صلاح قائداً للواء 105 مشاة ويرقى إلى رتبة عميد.