جنود الاحتلال يعتقلون فتاة فلسطينية على حاجز جبع العسكرى شمال القدس

قام جنود الاحتلال على حاجز جبع العسكرى الواقع شمال شرقى مدينة القدس المحتلة باعتقال فتاة فلسطينية كانت تسير على الجهة المقابلة للحاجز.

وذكرت مصادر فلسطينية محلية أنه لم يكشف بعد عن هوية الفتاة، موضحين أن قوات الاحتلال احتجزت الفتاة واقتادتها إلى جهة غير معلومة.

وتأتى عملية الاعتقال فيما شارك العشرات من أهالى الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال الإسرائيلى فى منطقة رأس الجورة بمحافظة الخليل للمطالبة باسترداد الجثامين وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات المطالبة بتسليم جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلى.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد اعلنت عن تسليم الجثامين لاهالى الشهداء، فيما تراجعت بالامس عن تسليم جثامين شهداء مدينة الخليل بعد اعتراض الاهالى على شروط الاحتلال.