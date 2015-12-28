العبادى: 2016 سيكون عام الانتصار النهائى على داعش

قال رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى فى كلمة بثها التلفزيون أن عام 2016 سيكون عام الانتصار النهائى على تنظيم داعش فى العراق وأشاد باستعادة السيطرة على مدينة الرمادي فى غرب البلاد من التنظيم.

وقال العبادى "إذا كان عام ٢٠١٥ عام التحرير فسيكون عام ٢٠١٦ بمشيئة الله عام الانتصار النهائى وعام إنهاء وجود على أرض العراق وأرض الرافدين.. وعام الهزيمة الكبرى والنهائية لداعش."

وأضاف "نحن قادمون لتحرير الموصل لتكون الضربة القاصمة والنهائية لداعش."

وأعلن الجيش أمس الأحد سيطرته على مدينة الرمادي من تنظيم داعش ليحقق أول انتصار كبير على التنظيم الذى اجتاح نحو ثلث العراق فى عام 2014.

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