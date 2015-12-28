إطلاق سراح 49 بحارا تونسيا كانوا محتجزين لدى ليبيا

>أفاد الاتحاد التونسى للفلاحة و الصيد البحرى اليوم الاثنين باطلاق سراح عن 49 بحارا تونسيا الذين احتجزتهم قوات خفر السواحل الليبية الخميس الماضى لدخولهم المياه الإقليمية على متن 4 مراكب صيد وذلك بعد إجراء العديد من الاتصالات مع أطراف ليبية مسئولة، وبأنه تم إصدار حكم قضائى بفرض غرامة مالية معقولة على المراكب، وفقا لما ذكرته الإذاعة التونسية.

يذكر أن 49 بحارا تونسيا من مدينة صفاقس على متن أربعة مراكب صيد تعرضوا للاحتجاز من قبل خفر السواحل الليبى فى المياه الإقليمية المشتركة التونسية الليبية وتم اقتيادهم إلى ميناء الزوارة.

وكانت وزارة الخارجية كانت قد أكدت مؤخرا فى بيان أنّ عملية إيقاف البحارة التونسيين تُعدّ إجراء معمول به للمراقبة والتثبت من هويات البحارة، وأنهم فى صحة جيّدة .