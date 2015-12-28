محامي عكاشة: لم نخطر بقرار وقف برنامجه على الفراعين وسنطعن على القرار فور إعلانه

قال خالد سليمان، محامي توفيق عكاشة، إن موكله لم يخطر بقرار وقف برنامجه أو الأسباب التي استند عليها القرار، وأضاف أن مثل هذه القرارات ليس بجديدة، وأن هناك سبع قرارات سابقة بإغلاق قناة الفراعين أو وقف برنامج “مصر اليوم”، الذي يقدمه الإعلامي “توفيق عكاشة”.

وأضاف المحامي أنه فور الإعلان بالقرار سيتقدم بطعن عليه أمام القضاء الإداري، وأن من حق توفيق عكاشة الظهور في برنامجه وتقدميه حتى يتم إعلانه رسميًا بالطرق التي رسمها القانون بوقف البرنامج.

وقال سليمان إن القرار يشوبه البطلان، حيث أن نص المادة 88 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 1997 يحتم إنذار مقدم البرامج ومسئولي الوسائل الإعلامية بوجود مخالفات، ثم التنبه عليهم وطلب مذكرة للرد على المخالفات قبل إصدار أية قرارات بالوقف.