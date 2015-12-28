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نشرة ONA للفضائيات| وعكة صحية لإيمان الحصري.. وسميرة سعيد “معكم” علي CBC..وحماقي في ضيافة نايل TV

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نشرة ONA للفضائيات| وعكة صحية لإيمان الحصري.. وسميرة سعيد “معكم” علي CBC..وحماقي في ضيافة نايل TV نشرة ONA للفضائيات| وعكة صحية لإيمان الحصري.. وسميرة سعيد “معكم” علي CBC..وحماقي في ضيافة نايل TV

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة أنباء أونا، نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

تعرضت الإعلامية إيمان الحُصري، مقدمة برنامج “90 دقيقة”، المذاع على شاشة المحور، لوعكة صحية، تتسبب في تغيبها عن الظهور في أولى حلقات برنامج “توك شو” ماسبيرو الجديد “أنا ”.

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ستضيف الإعلامية «منى الشاذلي» النجمة «سميرة سعيد» في حلقتي «رأس السنة»، من برنامجها المذاع على قناة CBC الخميس والجمعة من هذا الأسبوع.

وتحتفل «سميرة» بالنجاح الذى حققه ألبومها الأخير «عايزة أعيش» مع جمهور البرنامج، في سهرة خاصة، قامت فيها النجمة بغناء عدد من أغانيها المميزة في أستوديو «معكم منى الشاذلى».

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حتفل الإعلامية لميس الحديدي، يوم الثلاثاء القادم، في تمام التاسعة مساءً بأعياد رأس السنة في حلقةٍ خاصة من برنامجها “هنا العاصمة”، المذاع على شاشة فضائية CBC، حيث تستضيف نجما برنامج المسابقات الأشهر “ستار أكاديمي”، في موسمه السابق، محمد شاهين، ومينا عطا، في ليلةٍ غنائية خاصة

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يحيي كلًا من المطرب اللبناني فارس كرم، والمطربة بوسي، حفل البرايم الثاني عشر، من برنامج المسابقات الأشهر “ستار أكاديمي”، المذاع على شاشة CBC، وذلك يوم الجمعة المقبل، في تمام التاسعة مساءً.

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طرح “الراديو 9090″، عبر صفحته على الفيس بوك “برومو” برنامج “إفصل وإسمع”، للمذيعة سالي عبد السلام، والمذيع فادي إبراهيم، والذي يُعد أحد البرامج الرئيسية للراديو 9090 في الخريطة البرامجية الجديدة التي تنطلق الأسبوع المقبل مع بداية عام 2016م .

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> سجلت قناة النيل الدولية سهرة خاصة احتفالًا بالعام الجديد 2016، تبدأ السهرة في التاسعه من مساء الخميس 31 ديسمبر بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش، شارك في السهرة عدد كبير من العاملين بالقناة، حيث يقدم الساعة الأولى تغريد حسين ونبيل الشوباشي، وتتضمن لقاء مع رانيا علواني أول سباحة مصرية وعربية وأفريقية تحصل على ميداليتين ذهبيتين في السباحة في تاريخ دورات البحر الأبيض المتوسط وعضو اللحنة الأوليمبية الدولية والنادي الأهلي هلي سابقًا.

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