محافظ الإسكندرية يمهل رؤساء الأحياء شهرا لترميم المطبات وإضاءة الشوارع

عقد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية اليوم اجتماعه الأول مع مديرى مديريات ورؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية بالمحافظة، بحضور الدكتورة سعاد الخولى نائب المحافظ واللواء هانى عبد المقصود السكرتير العام وذلك لمناقشة الوضع فى الإسكندرية .

وفى بداية حديثه قال عبد الظاهر إنه قام بجولة تفقدية أمس فى أحياء الإسكندرية، مؤكدا على أننا فى حاجة إلى المزيد من العمل للوصول بمستوى الخدمات الذى يرغب فيه المواطن السكندرى.

وكلف عبد الظاهر رؤساء الأحياء بالقيام بجولات ميدانية يومياً لمتابعة حالة الشارع، وأكد على أن رئيس الحى مسئول مسئولية كاملة فى خلال شهر بترميم المطبات والأرصفة وإضاءة الشوارع والاهتمام بأماكن وضع صناديق القمامة وعدم توصيل المرافق لأي عقار مخالف، مؤكدا على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات المشددة تجاه ما يخالف ذلك وفقا للقانون.

واقترح المحافظ على رؤساء الأحياء اختيار مساعدين لهم من أصحاب الكفاءة ليكونوا عونا لهم فى متابعة الأعمال .

وأكد المحافظ على أن هدفنا جميعا هو النهوض بالمدينة وإعادة الإسكندرية كسابق عهدها عروس البحر الأبيض المتوسط .



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