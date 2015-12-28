بالصور.. مجلس جامعة دمياط يوافق على منح 4 درجات دكتوراه و13 درجة ماجستير

انعقد اليوم الاثنين مجلس جامعة دمياط بجلسته رقم (55) بقاعة الاجتماعات بالإدارة العامة للجامعة برئاسة الدكتور رمضان الطنطاوى، وحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، كما حضر المجلس من الخارج المهندس علاء منيع رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، ودعى لحضور المجلس مهندس علاء الدين السيد محمد مدير عام الشئون الهندسية بالجامعة.

وناقش المجلس العديد من الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال، وأصدر المجلس العديد من القرارات، يأتى أهمها على النحو التالى: الموافقة على فتح الدراسات العليا للدبلوم والماجستير من الداخل فى تخصص (مناهج وطرق تدريس مواد التخصص) بكلية التربية النوعية.

كما تمت الموافقة على إحالة (1) معيد، و(1) مدرس مساعد بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب إلى وظيفة إدارية، تطبيقاً لنص المادة (156) من قانون تنظيم الجامعات، نظراً لعدم تسجيلهم حتى مرور خمس سنوات من تاريخ التعيين فى وظيفتهم الحالية، وكذلك الموافقة على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ فى الفيزياء النظرية (بلازما) بذات القسم بكلية العلوم.

كما تمت الموافقة على تعيين (2) بوظيفة مدرس بكليات الجامعة قسم الرياضيات بكلية العلوم - تخصص الرياضيات البحتة (إحصاء رياضى)، (1) قسم التصميم الصناعى بكلية الفنون التطبيقية، (1)، بالإضافة إلى الموافقة على منح درجة الدكتوراه لـ(4) بكليات الجامعة على النحو التالى: كلية العلوم: (1) درجة دكتوراه وكلية الآداب (3) درجات دكتوراه، وكذلك الموافقة على منح درجة الماجستير لـ(13) بكليات الجامعة على النحو التالى: كلية العلوم: (4) درجة ماجستير، كلية التربية (4) درجات ماجستيرو كلية الآداب: (2) درجة ماجستير وكلية التجارة: (3) درجات ماجستير.

كما ناقش المجلس تقريراً بأعمال الصيانة الملحة بمنشآت الجامعة والتى تم تنفيذها قبل بدء العام الدراسى 2015-2016، وما تم اتخاذه من إجراءات وما تم صرفه من مبالغ مالية لتنفيذ تلك الأعمال بالمدن الجامعية وبكليات (التجارة - التربية النوعية - الفنون التطبيقية - التربية - العلوم - التربية الرياضية).



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