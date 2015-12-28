محافظ الشرقية الجديد يعقد اجتماعا مع مسئولى مياه الشرب والصرف الصحى

عقد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية الجديد، اليوم الاثنين، اجتماعا مع رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى فرع الشرقية ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية ومدير عام التخطيط بالمحافظة، وقدم الحاضرون التهنئة للواء خالد سعيد محافظ الشرقية، على ثقة القيادة السياسية وتوليته منصب محافظاً للشرقية.

وأكد المحافظ بأننا نعمل جميعاً فى منظومة واحدة لصالح المحافظة والعمل على حل المشاكل والمعوقات التى تعترض تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بدائرة المحافظة، حيث تم استعراض جميع مشروعات مياه الشرب على مستوى مراكز ومدن المحافظة وخاصة المشروعات الجارى تنفيذها للعمل على حل مشاكل مياه الشرب ببعض المواقع وخاصة منطقة مركز الحسينية وصان الحجر.

كما تم استعراض مشروعات الصرف الصحى فى بعض مراكز المحافظة والمشروعات الجارى تنفيذها، حيث أوضح اللواء أيمن عبد القادر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأنه يوجد بعض المعوقات التى تعترض تنفيذ مشروعات مياه الشرب.

كما أكد المهندس محسن الحسينى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى فرع الشرقية، بأنه يوجد بعض مشروعات مياه الشرب الجارى تنفيذها سيتم الانتهاء منها قبل 30 يونيه 2016 لزيادة الكمية المنتجة من مياه الشرب النقية لتدعيم المناطق التى بها ضعف المياه.

وفى نهاية الاجتماع أكد المحافظ بأننا لا بد من إسراع الخطى فى الانتهاء من تنفيذ جميع المشروعات الجارى تنفيذها بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، حيث يتم التنسيق مع اللواء سيد العشرى رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.