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بالصور.. محافظ الغربية: تخصيص كاميرات ومراقبين لمتابعة نظافة الشوارع

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بالصور.. محافظ الغربية: تخصيص كاميرات ومراقبين لمتابعة نظافة الشوارع بالصور.. محافظ الغربية: تخصيص كاميرات ومراقبين لمتابعة نظافة الشوارع
قال اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، "أنا فلاح متربى على ترابيزة أبويا، ومحتك بالشارع المصرى والمواطنين، وأعرف جيدا مواطن الضعف والقوة فى الشارع المصرى، ولى علاقات وطيدة بكافة فئات الشعب، وأطياف المجتمع والطبقات المختلفة".

وأكد المحافظ خلال المؤتمر الصحفى، المنعقد حاليا فى ديوان عام محافظة الغربية، أنه نظم جولة ميدانية فى مدينة طنطا منذ السابعة صباحا واستعرض كافة المشكلات، وأهمها ظاهرة القمامة وأنها أهم أولوياته بشكل عام.

وقال المحافظ أنه سيعقد اجتماعا، الليلة مع رؤساء المدن والأحياء، ويستعرض كافة المشكلات وسيكون اللقاء أسبوعى ودورى للوقوف على مدى تنفيذ الأجندات العاجلة.

وأضاف المحافظ أنه سيخصص كاميرات ومراقبين، للوقوف على مدى نظافة الشوارع والتزام رؤساء المدن والمسئولين بالتعليمات التى تتخذ خلال الاجتماع الدورى، وفى حال التقصير سيتم إرسال "فلاشة " تتضمن السلبيات فى الشوارع والقرى والمدن، ودعوة المسئول لمواجهة المراقبين فى اليوم التالى.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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