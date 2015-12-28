أخبار عاجلة

13 مايو.. الحكم في طعن هشام طلعت مصطفى على رفض الإفراج الصحي -
الزراعة: ضبط 2.117 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة -
اقتراح بالبرلمان لتخيفض فواتير الكهرباء في محافظات الصعيد بنسبة 50% -
بالصور.. وزير التعليم العالي يفتتح مستشفى لطب الأسنان في بني سويف -
بالصور.. فوز 431 حاجًا بقرعة الحج في الإسماعيلية -
خلال يوم الوفاء بالسويس.. تكريم مصاب في عمليات إرهابية بالشيخ زويد -
أول تعليق لـ"وزير التعليم العالي" على أزمة منى البرنس -
الأخبار - تقرير عن الذكرى الـ 47 على مذبحة "بحر البقر" الذي قام بها الكيان الصهيوني -
الاخبار - وزير الهجرة العراقي يتوقع نزوج أكثر من 150 ألف مدني آخرين غرب الموصل -
زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

4 فيتامينات لعلاج فقر الدم.. تعرف عليها

Google+ Print
4 فيتامينات لعلاج فقر الدم.. تعرف عليها 4 فيتامينات لعلاج فقر الدم.. تعرف عليها
الأنيميا أو فقر الدم من الأمراض الشائعة للغاية التى تصيب مئات الملايين من الأشخاص حول العالم وخاصة السيدات، وتتسبب فى الإصابة بضعف التركيز والإجهاد والنسيان والكثير من المشاكل الطبية.

أسباب الأنيميا أو فقر الدم


>ومن أبرز أسباب الإصابة بالأنيميا أو فقر الدم، النزيف والدورة الشهرية وسوء التغذية كقلة تناول الأطعمة الغنية بالحديد وفيتامين ب12، أو عجز الجسم عن إنتاج كميات كافية من كريات الدم الحمراء أو الهيموجلوبين.

علاج الأنيميا بالفيتامينات


>وكشف تقرير نشر بموقع مركز مايو كلينيك الأمريكى عن أن هناك مجموعة من العلاجات لأنيميا نقص الحديد، ويمكن الحصول عليها أيضًا من الأغذية، وتشمل:

1.الحديد: وهو من أهم علاجات الأنيميا، وهو يوجد بكثرة داخل اللحوم الحمراء والكبدة والفول والبقوليات والخضراوات الورقية الخضراء مثل السبانخ والجرجير، وفى الفواكه المجففة مثل الزبيب.
>2.حمض الفوليك: ويعرف أيضًا باسم فيتامين "ب9"، وهو يوجد بكثرة فى الخضراوات الورقية خضراء اللون والموز والخضراوات والبقوليات والفواكه الحمضية.

3.فيتامين "ب12": يوجد بشكل طبيعى داخل اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان، وكما يضاف أيضًا إلى بعض الحبوب ولبن الصويا.

4.فيتامين "ج": توجد الكثير من الأطعمة الغنية بفيتامين "ج" مثل الفواكه الحمضية والكيوى، وهو يساهم فى تعزيز امتصاص الحديد من الأمعاء.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365