4 فيتامينات لعلاج فقر الدم.. تعرف عليها

أسباب الأنيميا أو فقر الدم

علاج الأنيميا بالفيتامينات

الأنيميا أو فقر الدم من الأمراض الشائعة للغاية التى تصيب مئات الملايين من الأشخاص حول العالم وخاصة السيدات، وتتسبب فى الإصابة بضعف التركيز والإجهاد والنسيان والكثير من المشاكل الطبية.>ومن أبرز أسباب الإصابة بالأنيميا أو فقر الدم، النزيف والدورة الشهرية وسوء التغذية كقلة تناول الأطعمة الغنية بالحديد وفيتامين ب12، أو عجز الجسم عن إنتاج كميات كافية من كريات الدم الحمراء أو الهيموجلوبين.>وكشف تقرير نشر بموقع مركز مايو كلينيك الأمريكى عن أن هناك مجموعة من العلاجات لأنيميا نقص الحديد، ويمكن الحصول عليها أيضًا من الأغذية، وتشمل:

1.الحديد: وهو من أهم علاجات الأنيميا، وهو يوجد بكثرة داخل اللحوم الحمراء والكبدة والفول والبقوليات والخضراوات الورقية الخضراء مثل السبانخ والجرجير، وفى الفواكه المجففة مثل الزبيب.

>2.حمض الفوليك: ويعرف أيضًا باسم فيتامين "ب9"، وهو يوجد بكثرة فى الخضراوات الورقية خضراء اللون والموز والخضراوات والبقوليات والفواكه الحمضية.

3.فيتامين "ب12": يوجد بشكل طبيعى داخل اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان، وكما يضاف أيضًا إلى بعض الحبوب ولبن الصويا.

4.فيتامين "ج": توجد الكثير من الأطعمة الغنية بفيتامين "ج" مثل الفواكه الحمضية والكيوى، وهو يساهم فى تعزيز امتصاص الحديد من الأمعاء.

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